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Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили

Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили

Ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров объяснил желание россиянок подражать стилю атрисы и певицы Селены Гомес.

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