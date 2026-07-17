Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили

Ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров объяснил желание россиянок подражать стилю атрисы и певицы Селены Гомес.
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