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Торги юанем на бирже в сентябре обновили рекорд 2023 года

Объем биржевых торгов юанем в сентябре почти достиг 3,3 трлн рублей, обновив исторический максимум августа 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

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