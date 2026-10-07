Торги юанем на бирже в сентябре обновили рекорд 2023 года

Объем биржевых торгов юанем в сентябре почти достиг 3,3 трлн рублей, обновив исторический максимум августа 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.
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