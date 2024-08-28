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Губернатор Голубев рассказал о пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Губернатор Голубев рассказал о пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Предварительно известно, что никто не пострадал.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём канале сообщил, что в ночь на 28 августа боевые расчёты сил противовоздушной обороны сбили в небе над северной частью региона 4 беспилотника.

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