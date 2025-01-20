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Царьград

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Творог вместо антидепрессанта. И маленький бонус - как убрать кислоту, которая нравится не всем

Творог вместо антидепрессанта. И маленький бонус - как убрать кислоту, которая нравится не всем

Творог обыкновенный. Что может быть проще? Заправил сметанкой, при желании посыпал сахаром. И всё - идеальное блюдо готово.

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