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Ивановская область вышла на 78-е место в России по доступности покупки машины

Ивановская область вышла на 78-е место в России по доступности покупки машины

Только 7,1% семей региона может позволить себе взять в кредит автомобиль за 1 млн рублей.В понедельник, 18 декабря, РИА Новости опубликовало рейтинг регионов страны по доступности покупки автомобиля по данным на конец ноября 2023 года.

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