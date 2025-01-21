«Два года, затем покушение и похороны»: нейро-Жириновский предсказал судьбу Трампа

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Первая речь Дональда Трампа в качестве 47-го президента США вызвала резкую критику со стороны виртуального двойника Владимира Жириновского, который охарактеризовал ее как набор жалоб, проблем и невыполнимых обещаний, передает Life.