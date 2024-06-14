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В администрации США заявили, что России стоило направить мирные предложения Киеву напрямую

В администрации США заявили, что России стоило направить мирные предложения Киеву напрямую

Администрация Соединённых Штатов выразила мнение, что Москва должна была направить свои предложения по урегулированию украинского конфликта прямо Киеву вместо того, чтобы обсуждать их в публичном пространстве.

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Галина Малыхина
Кому? нелигитимному президенту? Нет! Пусть лучше все услышат эти предложения!
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