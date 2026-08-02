Хоббс избегает краха, чтобы выиграть второе золото в велоспорте

Источник изображения, Getty Images Опубликовано 1 августа 2026 Подросток Генри Хоббс избежал серьезной аварии на предпоследнем круге, чтобы спринтовать к победе в мужской скретч-гонке на 10 км на Играх Содружества в Глазго.
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