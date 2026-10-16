Вечером 15 октября около 21:00 в полицию Фрунзенского района поступили сообщения о потасовке, а затем и о звуках, похожих на выстрелы; после драки участники разбежались в сторону станции метро «Купчино» и бывшего магазина «Окей» на Малой Балканской улице.
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