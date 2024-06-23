Цены на отдых в Турции упали из-за низкого спроса. Тарас Кобищанов, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора "Русский экспресс", рассказал, что некоторые отели повысили цены на июнь - август, но после этого в июле произошел спад спроса.
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