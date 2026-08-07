Киев снова ударил по складу Wildberries, на этот раз в Екатеринбурге Бандеровский режим атаковал очередной склад Wildberries, добравшись до Средн.
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Киев снова ударил по складу Wildberries, на этот раз в Екатеринбурге Бандеровский режим атаковал очередной склад Wildberries, добравшись до Средн.
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