"Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом, это где-то 45-60 тысяч человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены", — заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.