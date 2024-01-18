Инновации для экологии, экономики и жизни: День цифровизации прошел на выставке «Россия»

На выставке-форуме «Россия» 17 января прошел День цифровизации, организованный Минцифры. Программа мероприятия была разделена на несколько блоков: деловая часть, образовательный трек, тематические выставки и концерт.
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