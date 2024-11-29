Токсиколог предупредил об опасности капельниц Популярная процедура — витаминная капельница — может быть опасна даже для здоровых людей, рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, научный журналист и популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов.