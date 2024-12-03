Вспомним подвиг наших. Крах десанта ВСУ в Крынках Я понимаю, что события на ЛБС происходят с такой скоростью, что журналисты попросту не успевают всё фиксировать.
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Вспомним подвиг наших. Крах десанта ВСУ в Крынках Я понимаю, что события на ЛБС происходят с такой скоростью, что журналисты попросту не успевают всё фиксировать.
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