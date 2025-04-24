Представители цыганской общины в Рязани выразили несогласие с распространённой полицией информацией о результатах масштабного рейда в посёлке Дягилево.
«Какие взрывпакеты? Какие врезки?»: Цыгане обвинили во лжи рязанскую полицию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Байкалов
Где цыгане там беспредел гнать на урановые рудники
Ответить
8 час.
ШКИПЕР
Какой в жо..у табор возле военного объекта ?
Ответить
7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Также жителям Дягилева вручили 10 повесток о постановке на воинский учёт. Специалисты зафиксировали 47 случаев незаконного подключения к электросетям и одна самовольная врезка в газопровод. Также в пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили, что в ходе осмотра одного из автомобилей были обнаружены два взрывпакета.Это подлая нация,живут за счет обмана и наркотиков,не даром их Гитлер истреблял,это нахлебники РФ
Ответить
6 час.
Свежие комментарии