Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Какие взрывпакеты? Какие врезки?»: Цыгане обвинили во лжи рязанскую полицию

«Какие взрывпакеты? Какие врезки?»: Цыгане обвинили во лжи рязанскую полицию

Представители цыганской общины в Рязани выразили несогласие с распространённой полицией информацией о результатах масштабного рейда в посёлке Дягилево.

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Комментарии
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Владимир Байкалов
Где цыгане там беспредел гнать на урановые рудники
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8 час.
ШКИПЕР
Какой в жо..у табор возле военного объекта ?
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Также жителям Дягилева вручили 10 повесток о постановке на воинский учёт. Специалисты зафиксировали 47 случаев незаконного подключения к электросетям и одна самовольная врезка в газопровод. Также в пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили, что в ходе осмотра одного из автомобилей были обнаружены два взрывпакета.Это подлая нация,живут за счет обмана и наркотиков,не даром их Гитлер истреблял,это нахлебники РФ
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6 час.
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