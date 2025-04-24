«Какие взрывпакеты? Какие врезки?»: Цыгане обвинили во лжи рязанскую полицию

ЕА

Евгений Алексеенко

Также жителям Дягилева вручили 10 повесток о постановке на воинский учёт. Специалисты зафиксировали 47 случаев незаконного подключения к электросетям и одна самовольная врезка в газопровод. Также в пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили, что в ходе осмотра одного из автомобилей были обнаружены два взрывпакета.Это подлая нация,живут за счет обмана и наркотиков,не даром их Гитлер истреблял,это нахлебники РФ