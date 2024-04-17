Politico: Украину ждет катастрофа из-за нехватки боеприпасов и потерь

REUTERS/Valentyn Ogirenko Украина скатывается к катастрофе на фоне отсутствия необходимой западной поддержки, нехватки боеприпасов, потерь на поле боя, а также падения боевого духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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