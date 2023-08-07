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В Москву за деньжатами: На что идут отлучённые от гонораров звёзды, сбежавшие после начала СВО

В Москву за деньжатами: На что идут отлучённые от гонораров звёзды, сбежавшие после начала СВО

Боль, обида и непонимание — вот эмоции, которые движут продажными артистами, не исключающими возвращение в Россию.

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Комментарии
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Олег Едаменко
Ревва - ублюдочная безголосая отрыжка ТНТ. Почему бы ему не мечтать вернуться в Россию, если его &quot;песни&quot; (которые вообще к музыке отношения не имеют, а их тексты - чистое уродство) постоянно крутят на без малого всех радиостанциях и телеканалах типа МузТВ и РуТВ?
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23 час.
ВД
Вовладар Даров
Отребье думает, что народ не помнит каждое изречение против России?
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2 час.

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