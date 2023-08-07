В Москву за деньжатами: На что идут отлучённые от гонораров звёзды, сбежавшие после начала СВО

Олег Едаменко

Ревва - ублюдочная безголосая отрыжка ТНТ. Почему бы ему не мечтать вернуться в Россию, если его "песни" (которые вообще к музыке отношения не имеют, а их тексты - чистое уродство) постоянно крутят на без малого всех радиостанциях и телеканалах типа МузТВ и РуТВ?