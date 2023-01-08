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The New England Journal of Medicine: витамин А, Е и бета–каротин чаще всего вызывают рак

Употребление витаминов не всегда укрепляет иммунитет человека, как это заявлено в инструкции к их применению, исследования ученых показали, что «поливитамины» чаще всего вызывают рак.

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