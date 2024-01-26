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The New York Times: США не исключают вооруженного конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы

The New York Times: США не исключают вооруженного конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться стабильно напряженной. При этом в последнее время, как КНДР, так и Республика Корея заявляют о подготовке противоборствующей стороны к нападению.

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