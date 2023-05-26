Федеральное агентство новостей №1

7 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Зачем писать про отребье!Актер Артур Смоль...
  • Юрий Стенякин
    Вот и возник вопрос, а почему  центр ВМФ в Очакове  еще не посетил наш кинжалНапавшие на росси...
  • Александр
    Пусть Долгов новый канал откроет, это в наше время сделать нетрудно«Общество в долгу...

Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране, расскажут в «Патриоте»

Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране, расскажут в «Патриоте»

Православный патриотический клуб «ZOV» храма Сергия Радонежского обучает детей вот уже шесть лет. Клуб создан совместно с Федерацией шахбокса Санкт-Петербурга на базе профессиональной академии единоборств «KEA-Fighting».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх