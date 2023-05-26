Как православный патриотический клуб «ZOV» помогает своей стране, расскажут в «Патриоте»

Православный патриотический клуб «ZOV» храма Сергия Радонежского обучает детей вот уже шесть лет. Клуб создан совместно с Федерацией шахбокса Санкт-Петербурга на базе профессиональной академии единоборств «KEA-Fighting».
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