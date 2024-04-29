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В ЕС пытаются оправдать решение Украины ограничить соблюдение прав человека

В ЕС пытаются оправдать решение Украины ограничить соблюдение прав человека

В Брюсселе прекрасно понимают, что Украина находится в "сложных условиях", шаги по ограничению прав человека, которые Киев намерен предпринимать, не направлены на нарушение международных обязательств страны.

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