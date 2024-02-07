Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Прийма
    Молодцы русские воины, так держать !!!👍👍👍😀Ночной концерт бе...
  • Татьяна Дугиль
    Брешешь, сволота ципсошная.Появилось две вер...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Похоже, этого укрошумера- боевого пидора вся  "зенитная" батарея отимела в голову всеми возможными способами, мозги н...Зенитчик ВСУ «Лаг...

Эквадор получил «ответку» от России

Эквадор получил «ответку» от России

В бананах и цветах нашли вредителей, и их ввоз в нашу страну будет приостановлен Неуважительное отношение к России президента Эквадора Даниэля Нобоа, который вопреки договорённостям собирался отдать США старую воентехнику советского и  российского производства, определило жёсткую и практически мгновенную реакцию наших властей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вова Сидоров
Китайские одноразовые автомобили тоже пора запретить. Как и туристов диких
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх