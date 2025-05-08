В Татарстане ожидается до +21 градуса

8 мая в Татарстане прогнозируется облачная погода и до +21 градуса. По данным Гидрометцентра РТ, ветер будет восточным с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с.
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