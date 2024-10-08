Ловушки для воришек: новые функции Android в действии

Google представила новые функции безопасности для Android, призванные защитить от краж. Одна из них, Theft Detection Lock, использует искусственный интеллект для блокировки телефона, если обнаружит «движения, характерные для кражи», такие как резкое выхватывание из рук владельца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии