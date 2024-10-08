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Нескучные технологии

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Ловушки для воришек: новые функции Android в действии

Ловушки для воришек: новые функции Android в действии

Google представила новые функции безопасности для Android, призванные защитить от краж. Одна из них, Theft Detection Lock, использует искусственный интеллект для блокировки телефона, если обнаружит «движения, характерные для кражи», такие как резкое выхватывание из рук владельца.

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