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Маклауд получил травму в первом матче «Авангарда» в сезоне. Форвард покинул лед во 2-м периоде игры с «Салаватом»

Нападающий « Авангарда » Майкл Маклауд получил травму в первом матче сезона.  Омский клуб принимает « Салават Юлаев » в рамках FONBET КХЛ (0:2, перерыв).

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