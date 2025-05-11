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У Виртца и «Баварии» два предварительных соглашения – на лето и 2026 год. Хенесс помог сделать контракт Флориана c adidas более выгодным

У Виртца и «Баварии» два предварительных соглашения – на лето и 2026 год. Хенесс помог сделать контракт Флориана c adidas более выгодным

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на tz, мюнхенский клуб заключила два предварительных соглашения с футболистом «Байера».

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