Движение двух казанских трамваев изменили из-за повреждения контактных сетей

В Казани на участке улиц В.Кулагина – Авангардная сулчилось повреждение контактной сети. Как сообщает Метроэлектротранс, движение трамвайных маршрутов №5, 5а временно проходит по маршруту №7 - Глазунова – Ж/д вокзал.
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