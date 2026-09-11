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Царьград

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Мастер «Энком» погиб при падении опоры в Нижегородской области

Мастер «Энком» погиб при падении опоры в Нижегородской области

Во время реконструкции электросетевого объекта в Нижегородской области погиб сотрудник ООО «Энком», занимавший должность мастера строительно-монтажных работ.

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