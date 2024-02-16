В Архангельске готовят инструкторов парашютно-десантной пожарной службы

В Едином лесопожарном центре Поморья началась подготовка к пожароопасному сезону 2024 года. Всего в обучении участвуют восемь инструкторов команд и три инструктора групп из авиаподразделений ЕЛЦ со всего региона.
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