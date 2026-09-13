В России с 2027 года начнут отслеживать цены на 24 вида продуктов

С 1 января 2027 года в России будет введен мониторинг цен на 24 категории продуктов питания. В перечень вошли наиболее востребованные товары, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы и овощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какой-то фестивал...
- Армия мигрантов н...
- Армия мигрантов н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым