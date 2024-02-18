Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 17 февраля выразил согласие с мнением другого бизнесмена из США Дэвида Сакса, который заявил о распространении Западом ложной информации об украинском конфликте.
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