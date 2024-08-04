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В Каргополе пройдет эко-гастрономический фестиваль «Баранье воскресенье»

В Каргополе пройдет эко-гастрономический фестиваль «Баранье воскресенье»

«Баранье воскресенье» — традиционный Каргопольский праздник. Его истоки уходят в глубокую древность.День Барана начинался как обряд жертвоприношения, но со временем превратился в праздник-ярмарку, где люди могли отдохнуть после сенокоса и перед сбором урожая.

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