В Каргополе пройдет эко-гастрономический фестиваль «Баранье воскресенье»

«Баранье воскресенье» — традиционный Каргопольский праздник. Его истоки уходят в глубокую древность.День Барана начинался как обряд жертвоприношения, но со временем превратился в праздник-ярмарку, где люди могли отдохнуть после сенокоса и перед сбором урожая.