От компьютерных шутеров — до реальных. Глава СК назвал причины трагедии в Пермском госуниверситете

Business FM опросила представителей вузов на предмет наличия у них алгоритмов на случай шутинга (глава СК заявил, что они должны быть), а с психологами поговорила о влиянии игр и кино на неокрепшие умыУ персонала в Пермском госуниверситете, где первокурсник расстрелял людей, не было алгоритма действий в экстремальных ситуациях, а причины трагедии в Перми связаны с деструктивным влиянием на подростков интернета и ТВ, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.