Всемирный день поцелуя: история и традиции праздника

Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) или Международный день поцелуев (International Kiss Day) является неофициальным праздником, который отмечается более чем в шестидесяти странах мира каждый год 6 июля.
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