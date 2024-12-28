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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дзюбе предложили систему мотивации. Он профессионал и в переговорах». «Акрон» о подписании форварда

В сентябре 36-летний форвард перешел в тольяттинский клуб свободным агентом. — Условия Артема, по словам Власова (гендиректор «Акрона» – Спортс”), в июне для «Акрона» были неподъемными.

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