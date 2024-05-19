Студентка ЗабГУ завоевала титул «Мисс Чита-2024»

Студентка ЗабГУ Эльвира Келдиева стала победительницей конкурса красоты «Мисс Чита-2024».Эльвире 25 лет, она работает в «Академии Здоровья» и параллельно учится в университете на факультете экономики и управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии