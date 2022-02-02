«РЕАЛ» дарит сертификаты в Малую Компьютерную Академию «ШАГ» в честь своего 30-летия!

Вы же помните, что в феврале компания «РЕАЛ» празднует своё 30-летие?! И что мы обещали множество конкурсов и подарков?! Давайте начинать праздник! Компания «РЕАЛ» дарит своим любимым абонентам сертификаты в Малую Компьютерную Академию «ШАГ».