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«РЕАЛ» дарит сертификаты в Малую Компьютерную Академию «ШАГ» в честь своего 30-летия!

«РЕАЛ» дарит сертификаты в Малую Компьютерную Академию «ШАГ» в честь своего 30-летия!

Вы же помните, что в феврале компания «РЕАЛ» празднует своё 30-летие?! И что мы обещали множество конкурсов и подарков?! Давайте начинать праздник! Компания «РЕАЛ» дарит своим любимым абонентам сертификаты в Малую Компьютерную Академию «ШАГ».

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