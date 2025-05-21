«Ман Сити» вышел на 3-е место в АПЛ, прощание де Брюйне, пары 1/4 финала ХЧМ, фанаты МХК «Спартак» оскорбляли Ротенберга, «Реал» может купить Нико Уильямса и другие новости

Лена Мисько ехать на сапсане утром ли автобусом в ночь - это никакой подготовки к игре не будет

Лена Мисько Многие пишут: «Езжайте на плацкарте или на автобусе». Хорош вам, у всех должны быть равные условия. Поехать в ночь, чтобы выйти вялым на 6 матч финала? Спасибо, не надо. Ждем информацию.