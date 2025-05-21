«Ман Сити» вышел на 3-е место в АПЛ, прощание де Брюйне, пары 1/4 финала ХЧМ, фанаты МХК «Спартак» оскорбляли Ротенберга, «Реал» может купить Нико Уильямса и другие новости

1. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» (3:1) и вышел на 3-е место перед 38-м туром АПЛ. «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» отстают на 2 очка, «Ноттингем» – на 3.
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