«Ман Сити» вышел на 3-е место в АПЛ, прощание де Брюйне, пары 1/4 финала ХЧМ, фанаты МХК «Спартак» оскорбляли Ротенберга, «Реал» может купить Нико Уильямса и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
ехать на сапсане утром ли автобусом в ночь - это никакой подготовки к игре не будет
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30 мин.
Лена Мисько
Многие пишут: «Езжайте на плацкарте или на автобусе». Хорош вам, у всех должны быть равные условия. Поехать в ночь, чтобы выйти вялым на 6 матч финала? Спасибо, не надо. Ждем информацию.
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27 мин.
Лена Мисько
Болельщиков, которые уже в пути жаль, не у всех будет возможность остаться еще на день Но хулиганчики важнее
Ответить
27 мин.
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