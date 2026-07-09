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Царьград

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CENTCOM нанесли удары по Ирану, зафиксированы звуки взрывов

CENTCOM нанесли удары по Ирану, зафиксированы звуки взрывов

8 июля в иранской провинции Бушер были услышаны взрывы. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило об ударах, направленных на контроль Ормузского пролива, зафиксированы повреждения в ряде иранских портов и районе Бушер.

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