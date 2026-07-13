С начала года пятерых рязанцев оштрафовали за брошенные машины

Общая сумма штрафов владельцам автомобилей составила 17 тысяч рублей. Согласно законодательству Рязанской области, за размещение брошенных транспортных средств жителям региона грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
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