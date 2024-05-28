Общая выработка электроэнергии на Белорусской АЭС достигла 30 млрд кВт*ч

Белорусская АЭС достигла важного рубежа: общая выработка электроэнергии превысила 30 млрд кВт*ч. Это достижение стало возможным благодаря тому, что станция работает на полную мощность, обеспечивая увеличение производства электроэнергии и снижая зависимость от импорта природного газа.
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