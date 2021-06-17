ИЗВЕСТИЯ iz

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Штаммная ситуация: «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому варианту вируса

Штаммная ситуация: «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому варианту вируса

Необходимости менять состав «Спутника V» из-за индийского и других новых штаммов коронавируса нет, главное — поддерживать высокий титр антител и вовремя ревакцинироваться, сообщил «Известиям» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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