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Турция подписала контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 "Триумф"

Турция подписала контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 "Триумф"

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на международном форуме "Армия-2022" сообщил о подписании контракта на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 под названием "Триумф".

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