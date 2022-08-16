Турция подписала контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 "Триумф"

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на международном форуме "Армия-2022" сообщил о подписании контракта на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 под названием "Триумф".