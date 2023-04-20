BNN: в Германии распространяется редкий гриб флавипорус лимонно-желтый

Ученые Германии с удивлением констатировали, что территорию национального парка Шварцвальд, основанном девять лет назад в федеральной земле Баден –Вюртемберг, быстрыми темпами захватывает древесный гриб под названием флавипорус лимонно-желтый.
Ученые Германии с удивлением констатировали, что территорию национального парка Шварцвальд, основанном девять лет назад в федеральной земле Баден –Вюртемберг, быстрыми темпами захватывает древесный гриб под названием флавипорус лимонно-желтый.
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