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BNN: в Германии распространяется редкий гриб флавипорус лимонно-желтый

BNN: в Германии распространяется редкий гриб флавипорус лимонно-желтый

Ученые Германии с удивлением констатировали, что территорию национального парка Шварцвальд, основанном девять лет назад в федеральной земле Баден –Вюртемберг, быстрыми темпами захватывает древесный гриб под названием флавипорус лимонно-желтый.

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