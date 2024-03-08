TON продолжает привлекать компании Web3 после запуска рекламной платформы Telegram

Новая рекламная платформа популярного мессенджера Telegram, основанная на блокчейне TON, продолжает привлекать значительные инвестиции от участников Web3, стремясь максимально эффективно использовать огромную аудиторию в 800 миллионов активных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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