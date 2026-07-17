В Иране сообщили о десятках погибших и сотнях пострадавших из-за ударов США

По меньшей мере 38 человек погибли и более 400 пострадали в результате ударов, нанесенных американскими военными по иранской территории, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
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