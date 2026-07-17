Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 427 подписчиков

В Иране сообщили о десятках погибших и сотнях пострадавших из-за ударов США

В Иране сообщили о десятках погибших и сотнях пострадавших из-за ударов США

По меньшей мере 38 человек погибли и более 400 пострадали в результате ударов, нанесенных американскими военными по иранской территории, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии