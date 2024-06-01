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Царьград

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В Москве прощаются с Анастасией Заворотнюк: Фото и видео с похорон

В Москве прощаются с Анастасией Заворотнюк: Фото и видео с похорон

В Покровском монастыре в Москве продолжается церемония прощания с Анастасией Заворотнюк.Желающие проститься с любимой актрисой несут цветы и венки.

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