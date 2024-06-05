Для превращения Мексики во врага США не хватает последней детали

@ Antonio Nava/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Итоги выборов в Мексике показали, что ее граждане в восторге от курса властей, которые вывели страну из-под определяющего влияния США.
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