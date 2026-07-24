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Асахи Симбун: увеличение оборонного бюджета Японии неизбежно

Асахи Симбун: увеличение оборонного бюджета Японии неизбежно

Токио хранит молчание относительно будущих оборонных бюджетов, очевидно, пытаясь предотвратить общественное недовольство по поводу суммы, которая, как ожидается, будет огромной, сообщает 24 июля газета Асахи Симбун.

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